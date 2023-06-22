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Глава Ингушетии и руководитель ФОМС обсудили вопрос финансовой помощи региону

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Махмуд-Али Калиматов и Илья Баланин

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в Москве встретился с руководителем федерального фонда обязательного медицинского страхования России Ильей Баланиным.

«Вместе с ним обсудили вопросы, касающиеся выделения дополнительной финансовой помощи из средств федерального бюджета для обеспечения расходов региона на обязательное медицинское страхование неработающих граждан в 2023 году», — сообщил Калиматов в своем Телеграм-канале.

К сожалению, по его словам, эта проблема стоит остро в республике. «В прошлом году Илья Валерьевич помог нам решить этот вопрос. В этом году ситуация повторилась снова — в региональном бюджете нет необходимых средств на указанные расходы. Без помощи федерального ФОМС нам не обойтись и в этот раз», — отметил руководитель субъекта.

«В ходе встречи я нашел полное понимание со стороны Ильи Валерьевича, и нам будет оказано необходимое содействие. Хочу искренне поблагодарить его за постоянную помощь и внимание к нашему региону», — подчеркнул Калиматов.

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