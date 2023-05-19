Глава Ингушетии и руководитель Росреестра провели рабочую встречу

Скуфинский заявил, что в республике всего 5,7% участков без зарегистрированных прав, а 71,3% объектов капстроительства имеют привязку к участкам. Также он отметил высокие темпы работы по верификации ЕГРН, доля исправленных ошибок достигла 91,5%.

Результаты стали возможны благодаря слаженной работе Росреестра и правительства Ингушетии.

В свою очередь Калиматов выразил готовность региональной управленческой команды поддерживать инициативы ведомства в интересах людей, бизнеса и государства, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.