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Глава Ингушетии: «Инвестировать в сферу образование — это наша народная черта»

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Даже в самые трудные времена ингуши всегда стремились направить своих детей на обучение, дать им знания и навыки, отметил в своем написал в Telegram-канале Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

«Инвестировать в сферу образование — это наша народная черта», — подчеркнул он, комментируя открытие новой школы на 720 мест в городе Назрани.

«Мы с вами свидетели прекрасных событий — вступления в строй новых детских садов, дорог, стадионов, многоместных учебных учреждений и предприятий Ингушетии. Каждый раз при открытии испытываю большую радость за детей, за их родителей, за наше будущее. Открывая в Назрани новую школу на 720 мест с зоной отдыха и мастерскими для ткани, мы запустили важнейший центр социального развития любимой республики», — сказал Калиматов.

Глава убежден, что и это учебное заведение, безусловно, на многие десятилетия будет центром всестороннего развития подрастающего поколения, местом воспитания настоящих патриотов, достойных граждан государства.

Он также добавил, что республика получает большую помощь и поддержку федеральных властей при строительстве школ и других социальных объектов.

Как ранее сообщалось, в текущем году в регионе планируется построить 11 новых школ на 6,5 тыс. ученических мест. Соответственно будет создано 2,2 тыс. новых рабочих мест для педагогов и других работников образования.

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