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Глава Ингушетии исполнил новогодние желания еще троих детей

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Махмуд-Али Калиматов исполнил новогодние мечты еще троих детей. Шары он снял с «Елки желаний» в Кремлевском зале в Москве 27 декабря перед началом заседания Госсовета, в котором принял участие, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

«11-летний Алихан получил долгожданный спортивный комплект со всей необходимой экипировкой для полноценных занятий спортом. Не осталась без внимания и его сестра, 7-летняя Раяна, которая пришла вместе с братиком», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, 14-летняя Ясмина, пожелавшая фотоаппарат моментальной печати и 16-летний Никита из подшефной территории Запорожской области, мечтающий о синтезаторе, не смогли приехать в администрацию Главы республики, но желания их исполнены, подарки переданы.

«Благодаря этой замечательной акции мечты сбываются у ребятишек, которые в силу жизненных обстоятельств особенно ждут чуда», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Ранее в Магасе Глава выбрал шесть елочных шаров. Подарки получили Мариям Пошева, Магомед Гелисханов, Мухамад Чумаков, Илона Дьячкова, Анастасия Попова и Никита Гарькавый.

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