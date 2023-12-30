Глава Ингушетии исполнил новогодние желания еще троих детей

«11-летний Алихан получил долгожданный спортивный комплект со всей необходимой экипировкой для полноценных занятий спортом. Не осталась без внимания и его сестра, 7-летняя Раяна, которая пришла вместе с братиком», — отметил руководитель субъекта.

По его словам, 14-летняя Ясмина, пожелавшая фотоаппарат моментальной печати и 16-летний Никита из подшефной территории Запорожской области, мечтающий о синтезаторе, не смогли приехать в администрацию Главы республики, но желания их исполнены, подарки переданы.

«Благодаря этой замечательной акции мечты сбываются у ребятишек, которые в силу жизненных обстоятельств особенно ждут чуда», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Ранее в Магасе Глава выбрал шесть елочных шаров. Подарки получили Мариям Пошева, Магомед Гелисханов, Мухамад Чумаков, Илона Дьячкова, Анастасия Попова и Никита Гарькавый.