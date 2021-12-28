Глава Ингушетии исполнил новогодние желания семерых детей

Руководитель субъекта вручил заветные подарки: четырехлетнему Абдуллаху Добриеву — велосипед, Магомед-Амиру Султыгову — синтезатор, Хадиже Ажиговой планшет, а Лидии Гиреевой — смартфон. Трехлетнему Абубакару Евлоеву Глава региона подарил железную дорогу, а Мухаммаду Евлоеву — смарт-часы.

Хадиже Арсамаковой, которая попросила в подарок новую обувь, Калиматов подарил комплекты одежды и обуви для разных сезонов. Всем малышам также были вручены сладкие корзины.

Он пожелал ребятам и их мамам крепкого здоровья, благополучия, добрых событий в наступающем году.

«Желания детей должны обязательно исполняться. Сегодня есть много возможностей для этого. Добрыми волшебниками для них могут стать не только родители, но и посторонние люди. Неважно, кто сделал добро для ребенка, он это запомнит и будет стремиться также радовать других людей, когда вырастет. Новогодний марафон добра, проходящий в эти дни по всей стране — это еще одна возможность осуществить детскую мечту и оправдать ожидания ребенка. Желаю каждому малышу здоровья, успехов в учебе, и чтобы в их семьях всегда была атмосфера счастья и добра», — сказал Глава Ингушетии.

Ранее, 23 декабря, Калиматов вместе с членами правительства дал старт Всероссийской акции «Елка желаний» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Тогда он снял с елки 7 шаров с загаданными желаниями.