Елка желаний

Глава Ингушетии исполнил три новогодних желания детей в рамках «Елки желаний»

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов исполнил желания трех юных жителей республики, ставших участниками всероссийской акции «Елка желаний», сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«Сегодня руководитель субъекта лично вручил долгожданные подарки юным жителям региона. Так, семилетней Амине Марзиевой достался каркасный бассейн, Абдуллаху Бузуртанову подарили электромобиль, Амалия Могушкова получила в подарок гитару», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вручение подарков прошло в здании администрации Главы региона. Махмуд-Али Калиматов пожелал ребятам и их мамам крепкого здоровья, благополучия, добрых событий в наступающем году.

Ранее, 16 декабря, Махмуд-Али Калиматов вместе с членами Правительства РИ дал старт акции в регионе. Тогда он снял с ёлки 3 открытки с пожеланиями ребят.

Акция «Елка желаний» организована Всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной». Инициативу поддержал Президент России Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.

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