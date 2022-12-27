Глава Ингушетии исполнил три новогодних желания детей в рамках «Елки желаний»

«Сегодня руководитель субъекта лично вручил долгожданные подарки юным жителям региона. Так, семилетней Амине Марзиевой достался каркасный бассейн, Абдуллаху Бузуртанову подарили электромобиль, Амалия Могушкова получила в подарок гитару», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вручение подарков прошло в здании администрации Главы региона. Махмуд-Али Калиматов пожелал ребятам и их мамам крепкого здоровья, благополучия, добрых событий в наступающем году.

Ранее, 16 декабря, Махмуд-Али Калиматов вместе с членами Правительства РИ дал старт акции в регионе. Тогда он снял с ёлки 3 открытки с пожеланиями ребят.

Акция «Елка желаний» организована Всероссийским благотворительным проектом «Мечтай со мной». Инициативу поддержал Президент России Владимир Путин. Ежегодно в преддверии Нового года представители власти, делового сообщества и общественных организаций исполняют желания детей с ограниченными возможностями здоровья и ребят из малообеспеченных семей.