Благотворительность

Глава Ингушетии к Ураза-Байраму оплатил долги жителей Сунжи за продукты в нескольких магазинах

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов к празднику Ураза-Байрам (Мархаш) погасил накопившиеся долги за продукты в нескольких магазинах в городе Сунжа.

«Такую же помощь малоимущим семьям из личных средств руководитель региона оказывал и ранее», — сообщил газете «Ингушетия» житель Сунжи.

Он напомнил, что тогда жители не догадывались о цели его визита, узнали об этом лишь спустя некоторое время, когда владельцы торговых точек сообщили о погашении их задолженности за приобретенные продукты.

Напомним, в рамках республиканской благотворительной акции «Мехка сагIа», инициированной Калиматовым, более 4 тыс. семей в Ингушетии и Пригородном районе получили продуктовые наборы к празднику Ид аль-Фитр (Мархаш).

Средства на проведение мероприятия были выделены из Национального фонда развития республики. Также помощь оказали меценат Микаил Гуцериев, депутат Госдумы Бекхан Барахоев, благотворительные фонды и общественные организации.

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