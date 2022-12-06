Глава Ингушетии Калиматов навестил беженцев из Херсонской области

«Навестил сегодня семьи беженцев из Херсонской области, прибывших в нашу республику. Все они вынужденно покинули свои дома и переехали в Ингушетию из города Херсона, Серогородского, Береславского, Горностаевского и других районов Херсонской области. Мы разместили их в гостинице «Асса» и стараемся создать им домашние условия жизни», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, некоторые обращения беженцев были решены на месте, они касались зачисления детей в образовательные учреждения, спортивные секции, оформления временной прописки, пенсионных выплат и закрепления взрослых и детей за определенными поликлиниками.

«Мы выбирали место расселения беженцев с учетом того, чтобы все социальные услуги были для них в шаговой доступности. Гостиница «Асса» расположена в центре Назрани и здесь рядом находятся школы, детские сады, спортивные секции и медицинские учреждения», — добавил Глава региона, отметив, что при желании для гостей организуют экскурсию по башенным комплексам в горах республики.