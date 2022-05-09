Глава Ингушетии Калиматов навестил ветеранов Великой Отечественной войны

«Руководитель субъекта побывал в гостях у Магомеда Медарова и Камбулата Гайсанова. Глава региона выразил ветеранам чувство искренней признательности и благодарности за вклад, который они внесли в победу над фашистской Германией, за труд в военные и послевоенные годы. Он пожелал им здоровья, отметив, что они являются примером отваги и крепости духа», — говорится в сообщении.

По словам Махмуд-Али Калиматова, их подвиг никогда не будет забыт и сейчас, когда молодое поколение продолжает отстаивать честь страны, нести службу в рядах российской армии, он продолжает вдохновлять юных бойцов.

«Столько лет прошло, наши ребята и сейчас отстаивают те же ценности, которые вы отстояли 77 лет назад. И я могу вас заверить, что нам есть, кем гордиться и в наши дни», — сказал Глава республики.

В пресс-службе отметили, что ветераны рассказали о времени, проведенном на фронте, делились воспоминаниями. Они пожелали Махмуду-Али Калиматову сил и успехов в работе на государственном посту Главы республики.

Медаров Магомед Хасултанович родился в 1924 году в селении Сурхахи Назрановского района Ингушской автономной области Горской АССР. В конце июня 1941 года он был призван рядовым в Красную Армию, хотя на тот момент ему не было 18 лет. В составе пехотного отделения 47-й стрелковой бригады принимал участие в героической обороне Москвы.

В начале 1942 года Магомед Хасултанович был направлен в Белоруссию. Дважды был ранен. Ветеран удостоен ордена Отечественной войны I степени, медали «За отвагу» и других наград.

После войны фронтовик 27 лет проработал строителем, воспитал 3 сыновей и 6 дочерей, имеет 28 внуков и 6 правнуков.

Гайсанов Камбулат Абукарович был совсем юным, когда началась война. Вместе с другими подростками рыл противотанковые рвы на подступах к Малгобеку, чтобы фашисты не могли прорваться к кавказской нефти, участвовал в партизанском отряде, собирал необходимую информацию, выявляя месторасположение вражеских отрядов. В войну был тяжело ранен в голову, после чего более 20 дней находился без сознания, перенес несколько тяжелых операций.

Камбулат Абукарович прошел очень сложный и тяжелый жизненный путь. С раннего детства он познал все тяготы и лишения, посвятил всю свою сознательную жизнь труду и созиданию. Его трудовой стаж составляет более полувека — 51 год. Вырастил 10 детей, имеет 22 внуков и 12 правнуков.