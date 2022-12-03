Глава Ингушетии Калиматов поздравил юристов с профессиональным праздником

Руководитель субъекта обратил внимание на то, что за короткий исторический период в Ингушетии появились свои высококвалифицированные специалисты юриспруденции, «зарекомендовавшие себя настоящими профессионалами, прекрасными знатоками современного права».

«Ваша ежедневная и последовательная деятельность по защите законных интересов, прав и свобод граждан заслуживает огромной признательности и уважения. Для жителей Ингушетии и всех россиян, крайне важно, что наших юристов отличают широкая эрудиция, большие знания в области законодательства и их эффективное применение на практике, с соблюдением моральных и нравственных требований, норм российского общества», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, сегодня, 3 декабря, отмечается профессиональный праздник тысяч людей, которые отдают свои силы и знания обеспечению справедливости и законности в обществе.

«Жители Ингушетии благодарны юристам республики за помощь в сложных жизненных ситуациях, их принципиальность, верность своему профессиональному долгу, компетентные советы, которые помогают правде победить в самых сложных юридических ситуациях.

Большое спасибо государственным служащим и ветеранам за бесценный вклад в улучшение деятельности органов и учреждений юстиции», — говорится в поздравительной телеграмме.

Глава региона отметил, что за минувшие три десятилетия юристы сделали для Ингушетии очень много в деле правового воспитания граждан, повышение уровня их юридических знаний, что помогает в решении ключевых задач социально-экономического развития республики.

«Искренне поздравляю всех юристов Ингушетии, всех, кто сердцем и разумом служит верховенству закона, защите свобод и прав граждан! Желаю достичь самых больших высот в этой важнейшей деятельности», — резюмировал руководитель субъекта.

Напомним, в декабре 2021 года Президент РФ Владимир Путин за большой вклад в совершенствование регионального законодательства, защиту прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу присвоил Главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

Указ президента РФ о награждении государственными наградами опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.