Глава Ингушетии Калиматов принял участие в митинге в Малгобеке к 77-летию Победы в ВОВ

«Я выражаю огромную благодарность всем, кто ценой своей жизни приблизил светлую дату победы, сделал ее возможной. День Победы — праздник, который, без сомнения, объединяет всю страну и дорог каждому россиянину. Он воплотил в себе память о великом подвиге наших отцов и дедов при защите Отечества. Ингушский народ внес свой достойный вклад в это великое дело. Мы помним имена этих храбрых людей, все события и каждый боец останутся в наших сердцах навечно», — сказал Глава республики.

По его словам, многонациональный народ России показал всему миру непобедимую силу духа и любви к Родине, мужество и стойкость в суровые военные годы.

Махмуд-Али Калиматов также отметил, что современная молодежь показывает такую же храбрость и стойкость, отстаивая интересы государства, нравственные ценности, достойно несет службу в рядах российской армии.

У вечного огня в парке также собрались представители органов государственной, законодательной и муниципальной власти, участники общественных организаций, в том числе регионального отделения «Поисковое движение России» и жители Города воинской славы.

В рамках мероприятия, руководитель субъекта осмотрел тематические подворья с выставками, посвященными Великой Отечественной войне, где были представлены работы художественной ковки, рукоделия, оценил музыкальные и танцевальные патриотические номера от воспитанников Всероссийского молодежного движения «Юнармия».

В заключении за многолетнюю плодотворную общественную деятельность юбилейной медалью «250 лет единения Ингушетии с Россией» были награждены ветераны боевых действий в Афганистане, прозвучали гимны Российской Федерации и Республики Ингушетия.