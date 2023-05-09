Глава Ингушетии лично поздравил ветерана ВОВ Магомеда Медарова с Днем Победы

«Магомед Медаров — единственный оставшийся в живых ветеран Великой Отечественной войны, проживающий в Ингушетии. Ему 99 лет, и он прожил достойную жизнь, которая может быть примером для многих поколений ингушей. Сегодня навестил Магомеда Хасултановича, чтобы поздравить его с Днем Победы. В республике он — последний герой этого грандиозного события», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он напомнил, что на фронт Магомед Медаров ушел в первые же дни войны. Сначала служил в пехоте, но через год ему поручили организовать партизанское движение в Белоруссии. Здесь под его началом с немцами воевали около 100 бойцов. За два года они вывели из строя 15 поездов и другой техники, уничтожили сотни фашистов.

Ветеран также участвовал в обороне Москвы, дважды был ранен. Его боевые заслуги были отмечены орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу».

«Если бы не такие железные люди, как Магомед Хасултанович, не щадившие ни своих сил, ни здоровья, переполненные мужеством и отвагой, мир был бы уничтожен. Он — часть той советской мощи, которая смогла сломать хребет фашизму — самому опасному врагу человечества, угрожающему нам и сегодня. Внуки и правнуки этих солдат защищают нашу страну, участвуя в СВО на Украине», — отметил Глава.

«Вечная память всем погибшим воинам. Вечная слава живым. Низкий им поклон», — добавил Калиматов.