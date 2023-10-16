Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил жителей Назрани с Днем города

«Сегодня нашему городу Назрани исполнилось 242 года! Долгое время он был центром притяжения всех ингушей. Мы его всегда называли Нана-наьсаре, подразумевая его главную роль в жизни нашего народа», — говорится в поздравительной телеграмме.

По словам Главы региона, в Назрани живут трудолюбивые, добрые, гостеприимные люди. Последний ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров тоже живет в Назрани на улице Победы, что является символичным совпадением. И таких достойных мужественных людей Назрань дала нам много.

Махмуд-Али Калиматов отметил, что город развивается, расширяется его социальная инфраструктура.

«В дальнейшем здесь будут реализованы новые проекты. Но главной ценностью города всегда будут оставаться его жители. Хочу пожелать им счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть Назрань хорошеет с каждым днём, а жизнь становится комфортней для вас», — резюмировал руководитель субъекта.

Назрань один из самых крупных городов Ингушетии, до 2000 года был столицей республики.