Послание

Глава Ингушетии: молодежь — это серьезный ресурс республики

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Молодежь — это серьезный ресурс республики, она составляет более 30% населения, напомнил в своем ежегодном Послании Народному собранию Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Он отметил, что дополнительной площадкой для развития талантов и карьерного роста молодежи является реализация социальных проектов. С начала года от республики в грантовых конкурсах приняли участие свыше 250 человек, из них 41 победитель получил гранты на сумму 19,5 млн руб.

«Приятно также отметить, что число добровольцев в регионе увеличивается. Только за прошлый год количество зарегистрированных волонтеров увеличилось на 2500 человек, и их общее количество достигло 4600. Все массовые мероприятия и благотворительные акции проходят при их непосредственном участии», — подчеркнул руководитель региона.

Махмуд-Али Калиматов считает, что в текущем году республиканскому комитету по делам молодежи необходимо провести работу по открытию ресурсного центра добровольчества. Кроме того, нужно продолжить работу по определению источника финансирования строительства молодежного многофункционального центра, в котором будут представлены все активные общественные организации.

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