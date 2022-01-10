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Глава Ингушетии нацелил правительство на качественное повышение уровня жизни жителей региона

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на совещании в Магасе нацелил правительство на качественное повышение уровня жизни жителей региона.

«Правительство ориентировано на решение наиболее приоритетных задач, важнейшая из которых — качественное повышение уровня жизни наших жителей. Мы должны добиться значительных успехов в самых разных сферах, но самой важной остается создание новой и укрепление уже существующей социальной инфраструктуры. Нацпроекты являются реальной возможностью для достижения данной цели», — подчеркнул Калиматов.

По итогам совещания были даны соответствующие поручения, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

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