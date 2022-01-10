Глава Ингушетии нацелил правительство на качественное повышение уровня жизни жителей региона

«Правительство ориентировано на решение наиболее приоритетных задач, важнейшая из которых — качественное повышение уровня жизни наших жителей. Мы должны добиться значительных успехов в самых разных сферах, но самой важной остается создание новой и укрепление уже существующей социальной инфраструктуры. Нацпроекты являются реальной возможностью для достижения данной цели», — подчеркнул Калиматов.

По итогам совещания были даны соответствующие поручения, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.