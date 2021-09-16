Глава Ингушетии накануне выборов проверил готовность ряда избирательных участков

Он ознакомился с этапами организации бесконтактного голосования, оценил условия труда сотрудников пунктов голосования, степень обеспечения и соблюдения эпидемиологических норм.

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства региона, Калиматов побывал на 412 участке в городе Малгобеке, на 504 — в сельском поселении Сагопши, 507 и 508 — в Пседахе и Инарках, 513 — в Зязиков-Юрте, а также на 516, 518 и 522 — в Нижних, Средних и Верхних Ачалуках соответственно.

«Нам предстоит решить много задач. От активности, ответственности и участия в политическом процессе региона и страны зависит наше будущее, возможности для развития, перспективы для Ингушетии, ингушского народа, то, что мы, в итоге, оставим для наших детей», — отметил Глава республики.

По словам руководителя субъекта, главная задача в дни голосования — это создание всех условий для волеизъявления граждан и проведение мероприятия в строгом соответствии с законодательством. На каждом объекте он сделал акцент на обеспечении всех участников процесса голосования достаточным количеством средств индивидуальной защиты и дезинфекции, соблюдении дистанции и других, установленных Роспотребнадзором мер из-за распространения Covid-19.

Все они, по данным комиссий, строго учтены и предоставлены, также организована комната отдыха для работников УИК, предусмотрены отдельные входы и выходы для предотвращения встречных потоков, установлены металлодетекторы. На выезд подготовлены специалисты с урнами для посещения сторожил села, пожилых граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Прежде всего учитывается безопасность голосующих, так как на дому свой выбор делают преимущественно люди преклонного возраста, которые находятся в группе риска.

Напомним, в Ингушетии 17-19 сентября с 8 до 20 часов будут открыты 137 избирательных участков.