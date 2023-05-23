«Позади интересные уроки и шумные перемены. А впереди — последние школьные испытания и один из самых важных выборов на вашем жизненном пути — выбор профессии. Сегодня перед вами открываются большие возможности для того, чтобы найти свое место в жизни», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Он подчеркнул: «Последний звонок — это, в первую очередь, первый шаг нового этапа вашей жизни. Он потребует сил, терпения, крепкого характера. Не бойтесь этих испытаний. Ведь вам всегда помогут советом ваши педагоги, родители, друзья».

Глава отметил, что впереди выпускников ждут экзамены, и не только учебные и призвал их верить в свои силы и помнить, что «любая плодотворная деятельность на благо людей — это главная ценность взрослой жизни».

«Цените своих одноклассников, берегите друзей своего детства и юности, всегда поддерживайте с ними живую связь, общение, помогайте словом и делом. Это сохранит в вас качества настоящего человека. Помните всегда о заботах и надеждах своей Родины, родной Ингушетии. Во все времена берегите родной край и нашу страну, многонациональную Россию. Всегда гордитесь ее культурным и историческим, людским богатством», — добавил Калиматов.

Он пожелал выпускникам удачи, новых открытий и свершений. Никогда не останавливаться на достигнутом и ставить перед собой самые амбициозные цели и воплощать мечты в жизнь.