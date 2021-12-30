Глава Ингушетии навестил мальчика с ограниченными возможностями и подарил ему коляску

Руководитель субъекта в ходе посещения пообщался с членами семьи Измайловых, в которой растут еще двое братьев и сестра.

«Мне очень приятно видеть вашу дружную и сплоченную семью. Еще больше меня радует открытость, общительность Юсуфа, его тяга к знаниям и стремление к познанию мира. Сразу видно, что с таким окружением, теплым отношением парень не пропадет, и мы тоже со своей стороны окажем необходимую помощь», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Глава ознакомился с условиями проживания семьи Измайловых и расспросил о других пожеланиях и потребностях детей.