Благотворительность

Глава Ингушетии навестил мальчика с ограниченными возможностями и подарил ему коляску

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Махмуд-Али Калиматов навестил Юсуфа Измайлова. Он обратился на программу «Прямая линия», прошедшую 25 декабря, с просьбой подарить ему коляску для людей с ограниченными возможностями здоровья. Восьмилетний мальчик инвалид первой группы.

Руководитель субъекта в ходе посещения пообщался с членами семьи Измайловых, в которой растут еще двое братьев и сестра.

«Мне очень приятно видеть вашу дружную и сплоченную семью. Еще больше меня радует открытость, общительность Юсуфа, его тяга к знаниям и стремление к познанию мира. Сразу видно, что с таким окружением, теплым отношением парень не пропадет, и мы тоже со своей стороны окажем необходимую помощь», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства республики.

Глава ознакомился с условиями проживания семьи Измайловых и расспросил о других пожеланиях и потребностях детей.

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