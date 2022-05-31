Глава Ингушетии навестил победительницу конкурса на лучшее подсобное хозяйство из предгорного села

«Я сам вырос в семье, где с детства приобщали к труду на земле. Мы должны приучать к этому и своих детей, учить их возделывать почву, своими руками выращивать продукты. Я рад, что у нас есть такие жители, как вы, которые скромно, засучив рукава, работают, принося огромную пользу. Спасибо вам за ваш пример. Именно таким людям я намерен всячески помогать и уделять внимание. Помощь от государства должны получать те, кто реально что-то делает», — цитирует пресс-служба Главу республики.

Отмечается, что сын Рапиат Магомед Пидиев, провел для Калиматова экскурсию по территории хозяйства общей площадью 34 сотки.

«Здесь представлены различные плодовоовощные, декоративные культуры, фрукты. Кроме того, семья занимается пчеловодством, содержит крупный и мелкий рогатый скот, птицу. Руководитель субъекта поблагодарил семью из предгорного села за верность делу, за тяжелый, но важный труд. Он также рассказал, что его порадовал большой интерес, который проявили жители Ингушетии к участию в конкурсе», — добавили в пресс-службе.

71-летняя Рапиат Пидиева стала победительницей конкурса 2021 году, состоявшегося по инициативе руководителя субъекта. В нем мог участвовать каждый житель региона, ведущий личное подсобное хозяйство. На первом этапе шел отбор претендентов на включение в шорт-лист. Результаты оценивались по ряду критериев: от разнообразия разводимой живности и выращиваемых культур до условий, создаваемых тружениками на своих приусадебных участках для эффективного развития хозяйства.

Победителей проекта стали выявлять в ходе второго этапа мероприятия. По условиям конкурса абсолютный лидер получил приз в размере 1 млн рублей, второе место — 500 тыс. рублей, третье — 300 тыс. рублей. Следующие за ними десять участников становились обладателями 50 тыс. рублей. Призовой фонд сформирован за счет средств Национального фонда развития Ингушетии.