Глава Ингушетии назвал основные направления работы для снижения смертности в регионе

«Несмотря на уже достигнутые успехи, работа по улучшению качества медицинской помощи и повышению уровня здоровья населения должна продолжаться. В рамках реализации национальных проектов и программы модернизации здравоохранения региона должны продолжаться работы по укреплению общественного здоровья, развитию инфраструктуры медицинских учреждений, внедрению современных технологий в медицинскую практику. Наш успешный опыт работы по снижению уровня смертности может стать примером для других регионов России», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, достижение плановых показателей по «Ожидаемой продолжительности жизни при рождении» является важным этапом в работе по улучшению демографической ситуации в регионе.

Отметим, что в 2022 году показатель общей смертности в республике составлял 3,2 на 1 тыс. населения, что 22,5 % ниже, чем в 2021 году.

По данным министра здравоохранения региона Магодбашира Балаева, с которыми он отчитался перед Главой республики Махмудом-Али Калиматовым, в 2022 году показатель по ожидаемой продолжительности жизни при рождении в республике составлял 78,6 лет, а фактический показатель — 78,37 лет. Кроме того, показатель численности населения республики по итогам Всероссийской переписи населения составляет 519 078 человек.

Министр также отметил, что в республике реализуются мероприятия национального проекта «Демография» в части оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения. Функционирует гериатрический центр, развернуто 15 коек, проводятся профилактические осмотры и диспансеризация лиц старшего возраста, осуществляется их диспансерное наблюдение.

В рамках реализации проекта «Укрепление общественного здоровья» проводятся мероприятия по формированию мотивации к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.