Глава Ингушетии назвал ситуацию в регионе напряженной из-за действий экстремистов
Последние дни ситуация в Ингушетии остается напряженной из-за активизации деятельности экстремистских группировок. Об этом заявил Глава республики Махмуд-Али Калиматов после встречи с начальником УФСБ Дмитрием Кечкиным и министром внутренних дел по региону Михаилом Коробкиным.
Обсуждался ход контртеррористической операции в Малгобеком районе, где продолжаются поиски преступников, и меры по обеспечению безопасности жителей республики, сообщил Калиматов в своем Telegram-канале.
Руководитель субъекта отметил, что у вовлеченных в террористическую деятельность молодых людей отсутствуют ключевые понятия Ислама.
«Это миролюбивая религия, призывающая к терпимости и уважению. В ней нет агрессии и принуждения. А у этих ребят настолько искаженное представление об обязанностях мусульманина, что в самый священный для нас месяц Рамадан они пошли на более всего осуждаемое Всевышним преступление — покушались на жизни людей. К счастью, никто не погиб, но это не уменьшает тяжесть их деяний», — подчеркнул Глава.
Как сообщала газета «Ингушетия», 3 апреля начальником УФСБ по республике было принято решение о проведении с 20 часов контртеррористической операции на территории Малгобекского района.
Ранее в тот же день вечером на окраине Малгобека участковые уполномоченные проводили поисковые мероприятия по установлению местонахождения и задержанию лиц, совершивших нападение на пост ДПС «Волга-14». В результате в районе кошары были обнаружены подозрительные лица, которые открыли стрельбу из автоматического оружия по правоохранителям, один из них получил касательное ранение.
После силовики при обследовании территории обнаружили автомобили ВАЗ-2114, «Нива» без ГРЗ и ВАЗ-2107 темно-зеленого цвета без номеров, на которых передвигались бандиты. По данному эпизоду заведено дело по ст. 317 и ч. 2 ст. 222 УК России. На месте ЧП найдены гильзы калибра 5,45 мм и 7,62 мм, одежда, лекарства, окровавленные бинты, которые свидетельствуют о том, что один из участников НВФ был ранен при нападении на пост полиции 27 марта.
Напомним, что несколько дней назад пресс-служба регионального управления ФСБ России сообщала, что правоохранительные органы разыскивают пятерых уроженцев сельского поселения Кантышево Назрановского района и города Малгобека. Изначально искали шестерых человек, однако один из них был найден мертвым в Карабулаке утром 29 марта. Предположительно, он скончался от огнестрельного ранения, полученного в ходе перестрелки при нападении на пост ДПС 27 марта. Еще один подозреваемый также мог получить ранение в ногу.
Между тем, двое полицейских, раненых при обстреле поста, пошли на поправку, их уже выписали из республиканской больницы в Назрани.