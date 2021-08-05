Коронавирус

Глава Ингушетии не смог привиться из-за заражения коронавирусом

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов переболел коронавирусом нового типа, об этом он сообщил своим подписчикам в социальной сети в Инстаграм.

«Плата за игнорирование рекомендаций Роспотребнадзора может оказаться непомерно высокой. Коронавирусная болезнь очень тяжелая, имеющая непредсказуемые последствия. Говорю вам об этом со всей ответственностью, исходя из личного опыта. Сам недавно переболел, и поверьте мне, это очень серьезно», — пишет руководитель республики.

Калиматов сообщил, что не успел привиться, хотя уже собирался это сделать, болезнь его опередила.

«Как только медицинские показания позволят, я планирую довести это дело до конца и обязательно сделать прививку от коронавируса», — заверил Глава Ингушетии.

По его мнению, текущая статистика показывает неутешительную картину: за последние два месяца в республике из-за вируса умерло 39 человек, а в стационары медучреждений ежедневно поступает более 50 человек, реанимации переполнены.

Власти принимают все возможные меры, но их будет недостаточно, если люди сами, в первую очередь, не поймут всю ответственность за свои и чужие жизни.

Имамам мечетей необходимо разъяснить людям, что массовые коллективные молитвы без соблюдения дистанции и других защитных мер, могут усугубить и без того сложную эпидемиологическую ситуацию.

«На свадьбах и похоронах, по мере возможности, надо ограничивать массовость и обеспечивать присутствующих средствами защиты», — считает Калиматов.

Руководитель субъекта обратился к жителям с призывом при отсутствии противопоказаний пройти вакцинацию. Это позволит остановить эпидемию.

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