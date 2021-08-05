Глава Ингушетии не смог привиться из-за заражения коронавирусом

«Плата за игнорирование рекомендаций Роспотребнадзора может оказаться непомерно высокой. Коронавирусная болезнь очень тяжелая, имеющая непредсказуемые последствия. Говорю вам об этом со всей ответственностью, исходя из личного опыта. Сам недавно переболел, и поверьте мне, это очень серьезно», — пишет руководитель республики.

Калиматов сообщил, что не успел привиться, хотя уже собирался это сделать, болезнь его опередила.

«Как только медицинские показания позволят, я планирую довести это дело до конца и обязательно сделать прививку от коронавируса», — заверил Глава Ингушетии.

По его мнению, текущая статистика показывает неутешительную картину: за последние два месяца в республике из-за вируса умерло 39 человек, а в стационары медучреждений ежедневно поступает более 50 человек, реанимации переполнены.

Власти принимают все возможные меры, но их будет недостаточно, если люди сами, в первую очередь, не поймут всю ответственность за свои и чужие жизни.

Имамам мечетей необходимо разъяснить людям, что массовые коллективные молитвы без соблюдения дистанции и других защитных мер, могут усугубить и без того сложную эпидемиологическую ситуацию.

«На свадьбах и похоронах, по мере возможности, надо ограничивать массовость и обеспечивать присутствующих средствами защиты», — считает Калиматов.

Руководитель субъекта обратился к жителям с призывом при отсутствии противопоказаний пройти вакцинацию. Это позволит остановить эпидемию.