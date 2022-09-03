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Глава Ингушетии обратился к соотечественникам в связи с Днем солидарности в борьбе с терроризмом

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в День солидарности в борьбе с терроризмом обратился к жителям республики на своём Telegram-канале.

«В Ингушетии проживает около 500 семей погибших сотрудников правоохранительных органов. Они погибли в борьбе с экстремистами и террористами.
Незаживающей раной остается для нас нападение на республику в ночь с 21 на 22 июня 2004 года международных террористов. В результате этого масштабного преступления были убиты 98 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие, 113 получили ранения различной степени тяжести», — написал Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, в каждой такой семье с болью вспоминают лица отцов, братьев и сыновей, родных и близких, мужественных и смелых, настоящих мужчин отдавших свою жизнь за будущее Ингушетии, ее мирное развитие и процветание.

«Борьба нормальных людей ориентированных на сбережение жизни против носителей идеологии смерти, безусловно, будет продолжаться», — добавил Глава республики.

В завершение, Махмуда-Али Калиматова пожелал жителям Ингушетии и России мира, счастья, безопасности и процветания.

3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятный день был установлен федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России» от 21 июля 2005 года.

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