Коронавирус

Глава Ингушетии обратился к жителям региона из-за роста числа заболевших Covid-19

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Телеграм-канале отметил, что с начала августа, по данным управления Роспотребнадзора по республике, Covid-19 стал активнее и стало расти число заболевших людей.

«Это уже сигнал к тому, чтобы мы принимали меры для защиты себя и своих родных и близких. Все рекомендации Роспотребнадзора по безопасности мы уже знаем, нам просто нужно неукоснительно следовать им. Это, в первую очередь, вакцинация, масочный режим и как можно меньше находиться в местах скопления людей и в закрытых помещениях», — написал Калиматов.

По его словам, «есть и обнадеживающая информация, связанная с короновирусом: вирус стал менее агрессивным. Это говорит о том, что имеет место снижение токсичности возбудителя, а также выработался коллективный иммунитет к заболеванию, немаловажное значение имеет и то, что медицинскими работниками выработан богатый опыт лечения таких больных».

«В целом показатели тяжести эпидемического процесса по республике и по стране имеют тенденцию к снижению. Последний летальный случай от ковида в Ингушетии был в мае 2022 года. Но это не значит, что мы должны расслабляться, каждый случай индивидуален и, в первую очередь, мы сами несем ответственность за свою жизнь. Берегите себя», — призвал руководитель субъекта.

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