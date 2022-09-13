Глава Ингушетии обратился к жителям региона из-за роста числа заболевших Covid-19

«Это уже сигнал к тому, чтобы мы принимали меры для защиты себя и своих родных и близких. Все рекомендации Роспотребнадзора по безопасности мы уже знаем, нам просто нужно неукоснительно следовать им. Это, в первую очередь, вакцинация, масочный режим и как можно меньше находиться в местах скопления людей и в закрытых помещениях», — написал Калиматов.

По его словам, «есть и обнадеживающая информация, связанная с короновирусом: вирус стал менее агрессивным. Это говорит о том, что имеет место снижение токсичности возбудителя, а также выработался коллективный иммунитет к заболеванию, немаловажное значение имеет и то, что медицинскими работниками выработан богатый опыт лечения таких больных».

«В целом показатели тяжести эпидемического процесса по республике и по стране имеют тенденцию к снижению. Последний летальный случай от ковида в Ингушетии был в мае 2022 года. Но это не значит, что мы должны расслабляться, каждый случай индивидуален и, в первую очередь, мы сами несем ответственность за свою жизнь. Берегите себя», — призвал руководитель субъекта.