Глава Ингушетии обратился к жителям региона в связи с очередной годовщиной трагедии осени 1992 года

«Сегодня мы отмечаем 31-ю годовщину трагедии осени 1992 года. Сотни людей собрались, чтобы вспомнить события трагических дней и почтить память погибших и пропавших без вести. Все они были полны сил и желания жить и созидать. Однако их жизни оборвались по вине отдельных политиков и амбиций националистически настроенных элементов», — отметил руководитель субъекта.

Он выразил сожаление, что не смог принять участие в «важном для каждого» ингуша памятном мероприятии на территории Мемориального кладбища жертв конфликта в Назрани «Г1оазота кашамаш», поскольку неожиданные обстоятельства вынудили его вылететь в Москву.

«Мы все сегодня соболезнуем и скорбим по всем пострадавшим в событиях 1992 года. Это наша общая непреходящая боль. Какими бы тяжелыми ни были утрата и испытания, постигшие наш народ, жизнь продолжается. И мы, живущие сегодня, обязаны всегда, помня произошедшее, бороться за созидание и процветание нашей республики. Этого можно добиться только нашим упорным трудом, целеустремленностью и единством», — добавил Махмуд-Али Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Глава выразил глубокие соболезнования всем, кто потерял в те трагические дни родных и близких.