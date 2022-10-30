Глава Ингушетии обратился к жителям республики в связи с 30-летием конфликта осени 1992 года

Он напомнил, что в результате конфликта десятки тысяч ингушей вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания, сотни людей погибли, получили увечья, судьбы многих неизвестны до настоящего времени — они считаются без вести пропавшими. Десятки тысяч человек остались без крова, имущества.

«Прошло тридцать лет после этих событий. Выросло не одно поколение, но тяжелые воспоминания вызывает он в памяти людей и до сих пор болью отзывается в сердце каждого жителя Ингушетии. Наш долг — не забывать горькие уроки истории и сделать все, чтобы подобные трагедии никогда больше не повторились. И сегодня мы отдаем дань глубокой памяти всем погибшим, скорбим о тех, кто стал жертвами вооруженного насилия», — отметил Калиматов, выразив соболезнования.

По его словам, за эти годы многое изменилось. В республике произошло много важных и значимых событий. Ингушский народ и каждый житель региона вносили свой вклад в создание современной Ингушетии.

«Сегодня наравне с другими регионами страны наша республика успешно развивается и выходит на новый уровень своего социально-экономического развития. И мы с уверенностью можем сказать, что Ингушетия является одним из наиболее интенсивно развивающихся и перспективных регионов России. Это новая Ингушетия — сильная, гордая, красивая, гостеприимная, устремленная в будущее, с прогрессивной столицей — городом Магасом», — подчеркнул руководитель субъекта.

«Сохраняя историческую память, мы должны идти в ногу со временем, сберечь достигнутое и приумножать его на благо подрастающих поколений, во имя процветания Ингушетии. Единство нашего народа и мир на земле — залог наших будущих достижений», — добавил Глава.