Глава Ингушетии обсудил с гендиректором «Кавказ. РФ» реализацию региональных прорывных проектов

Как сообщается в Телеграм-канале правительства республики, речь шла об агрокомплексе «Сунжа» и Всесезонном курорте «Армхи», а также о других новых предпринимательских инициативах. Кроме того, Ингушетия является пилотным регионом, где реализуется правительственная программа модернизации системы ЖКХ.

Калиматов и Юмшанов обговорили механизмы привлечения в субъект банков, институтов развития и мер господдержки.

«Исходя из тенденций развития экономики региона, руководители определились с приоритетными направлениями, требующими особого внимания со стороны инвесторов. Следующая встреча, посвященная интеграции мер господдержки, планируется в Магасе», — отмечается в сообщении.