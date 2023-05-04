Инвестиционный форум

Глава Ингушетии обсудил с гендиректором «Кавказ. РФ» реализацию региональных прорывных проектов

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Рабочая встреча Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с гендиректором "КАвказ.РФ" Андреем Юмшановым на первой Кавказской инвестиционной выставке

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на полях первого Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах обсудил гендиректором «Кавказ. РФ» Андреем Юмшановым реализацию региональных прорывных проектов.

Как сообщается в Телеграм-канале правительства республики, речь шла об агрокомплексе «Сунжа» и Всесезонном курорте «Армхи», а также о других новых предпринимательских инициативах. Кроме того, Ингушетия является пилотным регионом, где реализуется правительственная программа модернизации системы ЖКХ.

Калиматов и Юмшанов обговорили механизмы привлечения в субъект банков, институтов развития и мер господдержки.

«Исходя из тенденций развития экономики региона, руководители определились с приоритетными направлениями, требующими особого внимания со стороны инвесторов. Следующая встреча, посвященная интеграции мер господдержки, планируется в Магасе», — отмечается в сообщении.

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