Глава Ингушетии обсудил с председателем профсоюза работников здравоохранения России вопросы взаимодействия

«Одной из ключевых тем нашей встречи стало социальное партнерство, которое является основой взаимодействия профсоюзов. Хочу отметить, что за последние два года процент профсоюзного членства значительно улучшился. Нам предстоит продолжить работу в этом направлении и, уверен, мы сможем достичь еще больших результатов», считает Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, цель властей республики — создать условия для стопроцентного заключения коллективных договоров в медицинских учреждениях.

«Как сказал Анатолий Домников, это обеспечивает определенные финансовые преференции, защищает интересы работников. Сейчас Ингушетия сохраняет высокие показатели по этому направлению», — написал руководитель субъекта в своем Телеграм-канале.

Также, по его словам, поднималась тема повышения заработной платы. «Несмотря на определенные сложности, ведем активную работу для изменения ситуации. Думаю, этот вопрос в ближайшем будущем мы обсудим уже более детально», — отметил Глава.

Махмуд-Али Калиматов считает, что поддержка профессиональных союзов — это важно. Именно поэтому власти региона подкрепили работу профсоюзов нормативными актами, чтобы им было проще вести деятельность.

«Благодарю Анатолия Домникова и его делегацию за визит. Будем продолжать сотрудничество и оказывать поддержку профсоюзам для достижения справедливых условий труда и благополучия наших работников», — добавил Махмуд-Али Калиматов.