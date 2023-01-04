Глава Ингушетии обсудил с управляющим ОПФР по региону вопросы выплат

В пресс-службе Главы и правительства региона напомнили, что с 1 декабря прошлого года в экспертный центр на федеральном уровне переданы функции по назначению и выплате пенсий, пособий, социальных выплат и мер поддержки, корректировке лицевого счета и распоряжению материнским капиталом.

«Предлагаю детально изучить срез мнений. Посмотрите, с какими вопросами обращаются люди в ЦУР, в управление по работе с обращениями граждан, сделайте анализ и в региональных СМИ дайте развернутые ответы. Разъясните людям, что порядок обслуживания, консультирования и предоставления услуг гражданам в отделении ПФР по республике сохранился. Для людей ничего изменилось, система выплат прежняя. Есть полное взаимодействие с региональной властью. Я лично готов помочь каждому, у кого, подчеркиваю, нарушены законные права», — отметил Калиматов.

По словам Евлоева, в основном, приостановление выплат связано с изначально некорректно введенными данными в электронные дела заявителей, есть ряд случаев, когда не подтверждается стаж и место работы.

«В остальных случаях проблем с выплатами нет. Работаем по каждому запросу и будем решать постепенно. Всем, кому полагается государственная поддержка, она будет оказана в ближайшее время», — заверил руководитель ведомства.