Глава Ингушетии обсудил вопросы реализации инвестпроектов с представителями «МСП Банка»

«Это финансовая структура, которая активно работает в регионах с непростой социально-экономической историей. Сфера их интересов для сотрудничества находится в производственном секторе, инновационных и ресурсосберегающих проектах», — написал в своем Телеграм-канале руководитель субъекта.

Калиматов отметил, что в Ингушетии есть ряд объектов, которые имеют готовую инфраструктуру, оснащены современным оборудованием, но простаивают. И есть смысл вкладываться в них, наладить там производственные процессы.

«Мы уже запустили несколько таких предприятий — швейную и обувную фабрики. Что касается завода по производству санитарно-гигиенических средств «БестБренд» — по нему ощутимо ударили санкции, и мы хотели бы включить его в перечень инвестиционных проектов, которые будут рассматриваться банком. Все эти вопросы мы обсудили и в дальнейшем будут определены меры и подходы в их реализации», — подчеркнул Глава региона.