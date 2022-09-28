Инвестпроекты

Глава Ингушетии обсудил вопросы реализации инвестпроектов с представителями «МСП Банка»

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В Магасе состоялась встреча Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с председателем правления «МСП Банка» Петром Засельским и с представителями кредитного учреждения.

«Это финансовая структура, которая активно работает в регионах с непростой социально-экономической историей. Сфера их интересов для сотрудничества находится в производственном секторе, инновационных и ресурсосберегающих проектах», — написал в своем Телеграм-канале руководитель субъекта.

Калиматов отметил, что в Ингушетии есть ряд объектов, которые имеют готовую инфраструктуру, оснащены современным оборудованием, но простаивают. И есть смысл вкладываться в них, наладить там производственные процессы.

«Мы уже запустили несколько таких предприятий — швейную и обувную фабрики. Что касается завода по производству санитарно-гигиенических средств «БестБренд» — по нему ощутимо ударили санкции, и мы хотели бы включить его в перечень инвестиционных проектов, которые будут рассматриваться банком. Все эти вопросы мы обсудили и в дальнейшем будут определены меры и подходы в их реализации», — подчеркнул Глава региона.

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