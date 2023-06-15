Глава Ингушетии отметил, что республика становится привлекательной для инвесторов

«Мы уже реализуем инвестиционные проекты в ключевых отраслях экономики: промышленности, АПК, туризме», — написал он в своем Телеграм-канале.

По его словам, туризм в последние годы стал стратегически важным для экономики региона направлением. Власти развивают две особые экономические зоны по совершенствованию сферы туризма — «Армхи» и «Цори». За счет активного строительства инфраструктуры поток туристов в Ингушетию значительно вырос. В текущем году планируется принять 115 тыс. человек.

«Дополнительные возможности перед бизнесом открывают индустриальные парки, которые мы начали у себя строить. Обо всем этом и о других наших достижениях и перспективах экономического развития республики я рассказал в интервью информационному агентству «Интерфакс», которое состоялось у меня в рамках Петербургского международного экономического форума», — сообщил руководитель субъекта.

Калиматов считает особенно важным для региона заявлять о себе на таких серьезных площадках, поскольку на подобных мероприятиях появляется много возможностей для поиска потенциальных инвесторов, заключения соглашений о сотрудничестве, понимания спроса и формирования рыночных предложений, для ориентирования на мировые экономические тренды и многое другое.

«Хочу отметить, что участие в таких деловых мероприятиях активно способствует росту инвестиционной привлекательности нашей республики. Ранее в этом году мы принимали участие в Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах, заключили четыре соглашения: с Корпорацией МСП, Сбербанком, Промсвязьбанком и компанией «Инвестстройпроект» по производству локальных очистных сооружений. Кроме того, в прошлом году мы и у себя успешно провели республиканский экономически форум «Деловая Ингушетия-2022», где было заключено 11 соглашений о реализации проектов в сфере АПК, промышленности и строительстве жилья. К нам приехали более 120 инвесторов, предпринимателей, экспертов, которые были приятно удивлены уровню организации мероприятия», — добавил Глава.