Глава Ингушетии ответит на вопросы жителей республики в прямом эфире

«Трансляция будет вестись на канале НТРК «Магас», на нашей странице в Телеграм-канале и в прямом эфире на личной странице Главы РИ во «ВКонтакте», а также на радио «Магас» (88.8 FM)», — говорится в сообщении.

Задать свой вопрос или отправить видеообращение можно в личных сообщениях в VK на странице Главы региона и на номер телефона +7 (928) 695-73-73 WhatsApp и Telegram.

Во время трансляции непосредственно в эфире зрителям будет предложено использовать два специальных номера телефонов для звонков: 8 (800) 301-41-42 и 8-962-646-78-73. Эти номера будут активны во время прямой линии, чтобы принять все входящие звонки.