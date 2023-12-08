Глава Ингушетии озвучил имена осужденных сбытчиков наркотиков

Большинство приговоренных к различным срокам — граждане стран СНГ, а также жители других регионов России (фамилии и имена будут приведены ниже).

Глава республики призвал общественность к сотрудничеству с правоохранительными органами, отметив, что властями разработан план действий по профилактике наркомании.

«Мы не можем и не будем терпеть то, как преступные элементы разрушают жизни наших людей, особенно молодежи. Против тех, кто участвует в распространении наркотиков и разрушает наше общество, будут приниматься жесткие меры», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

По представленной Верховным судом республики информации, за незаконный сбыт наркотических средств осуждены следующие лица:

Абдурасулов Асадбек Фуркат Угли;

Якубов Иззатбек Мирзохид Угли;

Калинин Егор Вячеславович;

Новиков Владимир Геннадьевич;

Оздоев Магомед Лабазанович;

Олимов Шахбозбек Шухратжон Угли;

Скороходов Николай Иванович;

Сохибжонов Сардорбек Санжарбек Угли;

Толкачев Анатолий Евгеньевич;

Файзулло Уулу Насурулло;

Хайдаров Сохибчон Искандарович;

Юлдошева Зебо Дагаровна;

Алиев Амир Михайлович;

Аушев Илез Исаевич;

Беков Адам Висангиреевич;

Бувачалов Ойбек Сухбатиллаевич.

За незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта осуждены:

Ганжабаев Мусса Исаевич;

Ильясов Ахмед Тимурович;

Медов Хамзат Османович;

Халмурзиев Ибрагим Висан-Гиреевич;

Часыгов Ахмед Магомедович;

Черхигов Исмаил Саидович;

Шанхоев Ахмед Султан-Хамидович.