Профилактика наркомании

Глава Ингушетии озвучил имена осужденных сбытчиков наркотиков

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Руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов на заседании региональной антинаркотической комиссии озвучил имена осужденных в этом году сбытчиков наркотиков и сильнодействующих веществ, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

Большинство приговоренных к различным срокам — граждане стран СНГ, а также жители других регионов России (фамилии и имена будут приведены ниже).

Глава республики призвал общественность к сотрудничеству с правоохранительными органами, отметив, что властями разработан план действий по профилактике наркомании.

«Мы не можем и не будем терпеть то, как преступные элементы разрушают жизни наших людей, особенно молодежи. Против тех, кто участвует в распространении наркотиков и разрушает наше общество, будут приниматься жесткие меры», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

По представленной Верховным судом республики информации, за незаконный сбыт наркотических средств осуждены следующие лица:
Абдурасулов Асадбек Фуркат Угли;
Якубов Иззатбек Мирзохид Угли;
Калинин Егор Вячеславович;
Новиков Владимир Геннадьевич;
Оздоев Магомед Лабазанович;
Олимов Шахбозбек Шухратжон Угли;
Скороходов Николай Иванович;
Сохибжонов Сардорбек Санжарбек Угли;
Толкачев Анатолий Евгеньевич;
Файзулло Уулу Насурулло;
Хайдаров Сохибчон Искандарович;
Юлдошева Зебо Дагаровна;
Алиев Амир Михайлович;
Аушев Илез Исаевич;
Беков Адам Висангиреевич;
Бувачалов Ойбек Сухбатиллаевич.

За незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта осуждены:
Ганжабаев Мусса Исаевич;
Ильясов Ахмед Тимурович;
Медов Хамзат Османович;
Халмурзиев Ибрагим Висан-Гиреевич;
Часыгов Ахмед Магомедович;
Черхигов Исмаил Саидович;
Шанхоев Ахмед Султан-Хамидович.

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