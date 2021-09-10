Глава Ингушетии передал в новые детсады Малгобекского района игровые наборы

Сотрудники социального отдела администрации Малгобекского района вручили детским садам комплекты шахмат. Теперь воспитанники детских садов «Лучик» и «Росинка» будут изучать основы древнейшей интеллектуальной игры, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района.

Шахматы — это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного развития.