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Глава Ингушетии передал в новые детсады Малгобекского района игровые наборы

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По поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова в новые детские сады сельских поселений Новый Редант и Зязиков-Юрт переданы наборы для обучения и игры в шахматы.

Сотрудники социального отдела администрации Малгобекского района вручили детским садам комплекты шахмат. Теперь воспитанники детских садов «Лучик» и «Росинка» будут изучать основы древнейшей интеллектуальной игры, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района.

Шахматы — это не только игра, доставляющая детям много радости, удовольствия, но и действенное, эффективное средство их умственного развития.

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