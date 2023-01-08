Глава Ингушетии: первый Герой России Осканов был примером настоящего человеколюбия

«К великому сожалению, он прожил короткую жизнь, но успел принести много пользы своему народу и своей стране», — отметил Калиматов.

По его словам, Суламбек Осканов был «настоящим образцом в выполнении воинского долга и примером настоящего человеколюбия».

«Поэтому он, ни минуты не задумываясь, пожертвовал своей жизнью ради спасения других людей. Вечная ему память и слава», — добавил руководитель субъекта.

Напомним, начальник центра боевой подготовки и переучивания летного состава ВВС Суламбек Осканов Липецке геройски погиб при выполнении летного задания на самолете МиГ-29. Ценой своей жизни он сумел предотвратить падение самолета на поселок Хворостянка Добринского района Липецкой области.

Указом Президента страны от 11 апреля 1992 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга генерал-майору авиации посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.