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Глава Ингушетии поблагодарил Минэкономразвития России за поддержку региональных проектов

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поблагодарил делегацию Минэкономразвития России за визит в республику, большое внимание и эффективную поддержку в реализации региональных проектов.

В своем Телеграм-канале он напомнил, что 17 февраля в регионе с рабочей поездкой побывали представители Минэкономразвития страны во главе с заместителем министра Сергеем Назаровым. Обсуждались вопросы развития всесезонного курорта «Армхи», агропромышленной отрасли, сферы ЖКХ.

«Если говорить о курорте, то тут мы совместно с Минэкономразвития Российской Федерации приступили к разработке плана роста «Армхи». По новому проекту предусмотрено строительство гондольно-кресельной канатной дороги с промежуточной станцией, новых горнолыжных трасс и системы искусственного снегообразования. Кроме того, на курорте появятся несколько гостиниц, экстрим-парк, а также другие объекты индустрии туризма и гостеприимства, построенные частными инвесторами», — отметил Калиматов.

По его словам, много изменений предусмотрено в планировке горнолыжной, коммерческой, инженерной и транспортной инфраструктур. В экстрим-парке будут созданы тематические зоны с разными видами спортивных развлечений. Все эти работы запланировано провести до конца 2026 года.

Руководитель субъекта написал, что в развитии АПК власти региона сделали ставку на агрокомплексе «Сунжа». Правительство России одобрило и поддержало реализацию проекта.

«Учитывая ситуацию с безработицей, обязательным условием при получении любых видов господдержки хозяйствующими субъектами является создание вакансий для жителей региона. Нам удалось достичь определенного роста в экономике, и мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах», — подчеркнул Глава Ингушетии.

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