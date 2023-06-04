Глава Ингушетии поблагодарил спикера Совета Федерации за теплые пожелания в День республики

Матвиенко в своей поздравительной телеграмме отметила, что «Ингушетия неизменно вносит достойный вклад в укрепление и развитие нашей страны, решение важных задач на Северном Кавказе».

«Путь становления республики ярко отражен в ансамбле Мемориала памяти и славы в городе Назрани, посвященного основополагающим событиям в истории региона, выдающимся деятелям, активно участвовавшим в строительстве ингушской государственности. На этой древней земле сформировано уникальное этнокультурное наследие, ее жители оберегают являющиеся достоянием России памятники природы, чтут переходящие из поколения в поколение традиции», — подчеркнула председатель Совета Федерации.

Она пожелала жителям республики благополучия, добра, новых достижений во имя Отечества.

«Хочу выразить огромную благодарность Валентине Ивановне за теплые пожелания и высокую оценку наших достижений», — написал Калиматов в своем Телеграм-канале.

Напомним, 31 год назад Верховным Советом РСФСР был принят закон об образовании Ингушетии в составе России.