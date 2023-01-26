Благотворительность

Глава Ингушетии поблагодарил студентов госуниверситета за помощь участникам СВО

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Глава республики Махмуд-Али Калиматов поблагодарил студентов Ингушского госуниверситета за помощь участникам СВО в рамках акции «Теплая зима».

В своем Телеграм-канале он отметил, что молодые люди закупают теплую одежду, обувь, медикаменты, батарейки, предметы личной гигиены.

«Студенты занимаются не только гуманитарной поддержкой, многие из них помогают семьям защитников Отечества в бытовых вопросах, а также оказывают психологическую поддержку семьям мобилизованных. Они принимают звонки на «горячей линии» от родственников мобилизованных, отвечают на волнующие их вопросы. Университетский штаб #МЫВМЕСТЕ функционирует на базе волонтерского центра управления социальной и воспитательной работой», — написал Калиматов.

За время работы штаба, по его словам, в нем приняли участие более 500 студентов и сотрудников университета. «А самое главное, наши студенты ведут сбор помощи военнослужащим непрерывно», — добавил Глава.

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