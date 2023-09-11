Глава Ингушетии поблагодарил жителей за активное участие в выборах

«Надеюсь, каждый сделал свой осознанный выбор», — отметил он в своем Телеграм-канале.

Он напомнил, что, проголосовав на своем избирательном участке в городе Сунже, посетил несколько населенных пунктов. Пообщался с жителями города Карабулака и сельского поселения Вежарий Малгобекского района.

«В целом, выборы прошли спокойно. Было много молодежи, и это радует. По предварительным данным на 20.00 мск количество проголосовавших составило более 70 %», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Также Глава отметил и работу всех, кто был задействован в организации и проведении выборной кампании. «На избирательных участках были созданы все необходимые условия для комфортного голосования», — считает руководитель субъекта.

Накануне, в единый день голосования в республике состоялись муниципальные выборы. Как сообщил газете «Ингушетия» председатель избиркома региона Мусса Евлоев, после закрытия избирательных участков в 20 часов, нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, зафиксировано не было.