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Глава Ингушетии побывал в гостях у своей бывшей школьной учительницы немецкого языка

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов навестил свою бывшую школьную учительницу немецкого языка. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

«Первого сентября я традиционно прихожу поздравить с Днем знаний мою дорогую учительницу немецкого языка — Нелли Магомедовну Горбаневу. Благодаря ее урокам, я хорошо понимаю, могу говорить и писать на этом языке», — написал Калиматов.

Он отметил, что «такие учителя, как Нелли Магомедовна, оставляют глубокий след в сердцах своих учеников».

«Каждый раз, приходя в ее дом, я чувствую тепло и доброе отношение, которые мы, ее ученики, всегда получали от нее. От души желаю вам Нелли Магомедовна, крепкого здоровья и долгих лет жизни», — подчеркнул руководитель субъекта.

Ранее Глава республики принял участие в открытии новой школы в городе Сунжа имени его младшего брата, Героя России Алихана Калиматова.

Напомним, 17 сентября 2007 года близ федеральной трассы в районе села Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии автомобиль сотрудника оперативно-розыскного управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России Алихана Калиматова был обстрелян неизвестными. От полученных ран он скончался в больнице.

Указом президента России от 4 ноября 2007 года за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, большой вклад, внесенный в дело обеспечения безопасности страны, подполковнику Калиматову присвоено звание Героя России (посмертно).

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