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Глава Ингушетии побывал в зоне СВО и встретился с бойцами из республики

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Глава Ингушетии Махмуд-Али побывал в зоне СВО и пообщался с военнослужащими республики. Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

«Для меня было важно увидеть их настрой, вручить награды и пожать руку каждому из них. Поэтому решил лично сопровождать гуманитарный груз, который отправили нашим ребятам. Обогревающее оборудование, продукты питания, предметы гигиены, теплая одежда и амуниция — предусмотрели все это, исходя из дополнительных потребностей и пожеланий наших военнослужащих», — написал Калиматов.

«Ребята у нас решительные и смелые, и боевой дух у парней на самом высоком уровне. Они готовы выполнять поставленные задачи, уверены в победе и уже не раз доказали свою верность присяге, мужество, отвагу», — подчеркнул руководитель субъекта.

По его словам, он «увидел это своими глазами и почувствовал гордость за наших сыновей и братьев. Все они доблестные сыны нашей Республики Ингушетия».

«Хочу отметить, что каждый житель России поддерживает решения Главы государства Владимира Путина. Последние события, происходящие в Украине, показали, что он взвешенный политик, и все его действия направлены на защиту России. Наша страна всегда была великой и могучей. И с таким лидером, которого мы всецело поддерживаем, всегда будем на таких позициях», — добавил Калиматов.

Он отметил: «Ребятам передал, чтобы не переживали за своих родных и близких людей, — мы будем оказывать им всю необходимую помощь. Семьи наших защитников Родины не оставим без должного внимания».

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