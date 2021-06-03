Юнармия

Глава Ингушетии подарил юнармейцам республики гитары

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на встрече с юнармейцами республики подарил им гитары, сообщила газете «Ингушетия» руководитель регионального отделения «Юнармии» Мадина Богатырева.

Амир Гаракаев и Рамзан Арчаков, помимо обучения в школе и активного участия в военно-патриотическом движении, также занимаются музыкой. Во время предыдущей встречи с ребятами, прошедшей в конце февраля, Махмуд-Али Калиматов узнал о том, что молодым людям, имеющим ярко выраженный творческий потенциал, для его развития необходимы музыкальные инструменты. Сегодня Амиру и Рамзану, а также их вожатому были вручены новые гитары.

«Теперь наши слеты будут проходить в совершенно другой атмосфере», — поделились своей радостью юнармейцы.

«Необходимо, чтобы дети и молодежь двигались в правильном направлении. Патриотическое воспитание, правильные увлечения — спорт, творчество, дополнительное образование — играют очень большую роль в этом, поэтому подобные устремления и все, что помогает нашим детям развиваться, учиться, укрепляет их взаимоотношения и дружбу, делает их счастливыми, — все это нужно поддерживать», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

В заключение встречи Мадина Богатырева передала Главе региона адресованное ему Главным штабом «Юнармии» благодарственное письмо за оказанную поддержку движению. Калиматов в свою очередь поздравил юнармейцев с 5-летием образования военно-патриотического движения и пожелал крепкого здоровья и благополучия.

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