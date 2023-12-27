Глава Ингушетии поддержал предложение Президента России о возрождении института наставничества

По его словам, глава государства в своем выступлении отметил, что улучшение условий труда педагогов является важнейшим вопросом социально-экономического развития России.

«Лидер государства задал тренд, заявив, что наставничество для отечественной экономики — это ключевой элемент развития страны в целом и заключается он в новом качестве роста, сокращении издержек, повышении производительности труда», — написал руководитель субъекта в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что Президент России говорил о повышении оплата труда педагогов в регионах и предложил учредить ежегодную премию «Наставник года» и законодательно предусмотреть доплаты за наставничество.

«Уверен, в нашей республике много педагогов и наставников, достойных этой премии. Хочу также отметить, что наставничество сегодня не только популярный тренд, но и осознанная необходимость. Полностью согласен с Владимиром Путиным в том, что повышение качества образования, внедрение воспитательной составляющей в обучении важны для суверенитета нашей страны», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

«Кроме того, Владимир Путин предложил создать на базе образовательного Центра «Машук» площадку для сбора и распространения лучших практик по наставничеству. Этот центр находится в СКФО, совсем рядом с Ингушетией, что облегчает нам задачу. Возьмем в работу установку Президента страны о внедрении практики по обмену опытом между организациями, компаниями и регионами», — добавил Глава.