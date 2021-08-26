Глава Ингушетии поддерживает решение объявить 2023 год в России Годом педагога

«Учителя действительно делают неоценимую работу. Я считаю, что их труд недостаточно отмечен вниманием. В последние годы так сложилось, что в семьях перестали поддерживать авторитет учителей. А ведь мы таким своим отношением к людям, которые учат наших детей, рубим сук, на котором сидим», — сказал Калиматов.

Он отметил, что необразованность и невежество являются самыми опасными явлениями для общества.

«Самое опасное состояние для любого общества — это невежество. Оно приводит к упадку, к междоусобицам, к полному непониманию и недоверию людей друг к другу, к властям. Там, где отрицаются знания, где не стремятся просвещаться, не может быть никакого развития. Мы должны это понимать и настраивать наших детей на хорошую учебу, на глубокие знания. А помочь им в этом могут только хорошие педагоги, для которых быть учителем — это призвание», — отметил Калиматов.

Глава республики считает, что необходимо повысить престиж учительской профессии и придать педагогам уверенности в своих силах и востребованности.

«Мы обязаны вернуть учителям, наставникам ощущение, что они важная часть в развитии нашего общества, республики, страны. Они действительно делают очень тяжелую, но нужную работу, так давайте поддержим их, будем им хотя бы благодарны за их бесценный труд», — подчеркнул руководитель субъекта.

Он напомнил, что в свое время детей в нашей стране учили и воспитывали такие талантливые педагоги, как Ушинский и Макаренко.

«Их профессиональный опыт, методики воспитания и преподавания и сегодня применяются в заграничных образовательных системах. Я уверен, у нас и сейчас есть свои талантливые педагоги, которые душу вкладывают в работу с детьми», — добавил Глава Ингушетии.

Напомним, Владимир Путин на встрече с преподавателями школ и вузов, выпускниками, учащимися и их родителями в режиме видеоконференции обсудил вопросы развития общего образования. Выпускница московской школы № 1514 Екатерина Гришина, которая в этом году получила 400 баллов по всем предметам ЕГЭ, обратилась к Президенту России с предложением объявить 2023 год — Годом педагогов и наставников. Путин поддержал инициативу.