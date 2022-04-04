Глава Ингушетии подписал распоряжение о сокращении рабочего дня в месяц Рамадан на один час

В соответствие с документом органам государственной власти, органам местного самоуправления, учреждениям, предприятиям и организациям рекомендовано установить сокращенную на один час продолжительность рабочего дня, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Руководителям соответствующих предприятий, организаций и служб предписано обеспечить бесперебойную подачу электрической энергии, газа, воды и функционирование средств связи на период священного поста; магазинам, реализующим продукты питания, — не закрываться раньше 23 часов и не повышать цены на реализуемую продукцию.

Руководитель субъекта поручил республиканскому Минсельхозу создать для водителей и пассажиров транзитного транспорта, соблюдавших пост в течение светового дня, все условия для разговения в мечетях, расположенных вдоль ФАД «Кавказ».

Также ведомству поручено совместно с главами муниципалитетов принять меры по организации и проведению в республике в течение Рамадана ярмарок по сельхозпродукции с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.