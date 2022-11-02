Глава Ингушетии подписал указ о мерах социальной поддержки семей мобилизованных

Ряду министерств и ведомств даны конкретные поручения по оказанию всесторонней поддержки семей граждан, призванных на военную службу: Минобразования, Минтруда, министерству имущественных и земельных отношений, Минздраву, Минфину республики.

Исполнительным органам государственной власти и подведомственным им учреждениям Глава поручил оказывать членам семей мобилизованных, бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной формах по вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном законодательством России для рассмотрения обращений граждан, осуществлять их внеочередной прием.

Органам местного самоуправления муниципалитетов рекомендовано установить дополнительные меры поддержки семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в ВС России;

обеспечить освобождение лиц, призванных на военную службу по мобилизации, а также членов их семей по адресу проживания, от уплаты земельного налога и налога на имущество физических лиц;

обеспечить ведение социальных паспортов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации, в целях оказания адресной поддержки.

«Членами семьи лиц, призванных на военную службу по мобилизации, в целях реализации настоящего указа, признаются супруг (супруга), несовершеннолетние дети, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме обучения, родители (усыновители), опекуны (попечители).

Установить, что право на получение дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим указом для членов семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации, имеют семьи лиц, призванных на военную службу по мобилизации, в том числе с территории иных субъектов Российской Федерации», — говорится в документе.

Исполнительным органам государственной власти региона, к полномочиям которых относится предоставление дополнительных мер поддержки, предусмотренных указом, в срок до 10 ноября 2022 года необходимо обеспечить их реализацию в рамках установленной компетенции, а также информировать население о порядке предоставления мер поддержки.

Контроль за исполнением указа возложен на председателя правительства Ингушетии Владимира Сластенина.