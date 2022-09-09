Глава Ингушетии подписал закон о снижении налоговой ставки для стимулирования субъектов МСП

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

«Мы обратились в законодательное собрание с инициативой предоставить предпринимателям льготу по налогам, снизив процентную ставку с 6 до 2%. Такая мера назрела, предприятиям малого и среднего бизнеса в условиях западных санкций приходится нелегко, мы это учитываем. Кроме того, есть и такой расчет — пусть уж лучше имеющиеся 4,8 тыс. предприятий заплатят 2% налога, чем меньше половины из них перечислят нам по 6%, а остальные будут уклоняться от налоговых платежей», — отметил Калиматов.

Также он подчеркнул, что власти республики делают ставку на легализацию доходов, мотивируя уход от серых зарплат, от конвертов, приучаем людей к налоговой дисциплине. А это в будущем их социальная защищенность, их пенсии, другие льготы.

«Хочу отметить, что за последние три с половиной года количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ингушетии увеличилось на 10 % и составило 4,8 тыс. единиц. Значительным результатом является и средний рост численности работников предприятий МСП на 76 %. С 4290 человек в 2019 году их количество в июле 2022 года достигло 7 566 человек. В регионе также введен институт самозанятых и за первые 7 месяцев текущего года 6 тыс. физических лиц зафиксировали свой статус и применяют льготный налоговый режим, что позволяет им легально вести бизнес и получать доход от подработок», — добавил руководитель субъекта.

Он напомнил, что в 2021 году начато предоставление грантов субъектам малого и среднего бизнеса, которым присвоен статус социального предпринимателя. Так, гранты на общую сумму 3 млн рублей выданы 7 субъектам МСП, осуществляющим деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества: отдых и оздоровление детей, культурно-просветительская деятельность, сохранение и защита самобытности и др.

«Будем делать все возможное, чтобы люди могли повышать собственные доходы», — заверил Калиматов.