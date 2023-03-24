Глава Ингушетии помог поисковому отряду «Патриот» приобрести профессиональное оборудование

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов помог поисковому отряду «Патриот», руководителем которого является Юсуп Хаматханов, приобрести профессиональное оборудование для поисковой деятельности.

Средства на приобретение металлоискателей и других инструментов в размере 200 тысяч рублей были переданы председателем правительства республики Владимиром Сластениным.

Как рассказала газете «Ингушетия» начальник регионального штаба «Юнармии» Мадина Богатырева, детско-юношеское патриотическое движение плотно сотрудничает с поисковым отрядом «Патриот», так как ее заместители, оператор и инструктора штаба являются членами этого отряда и привлекают юнармейцев к поисковой деятельности.

«Поисковая работа дает возможность подросткам почувствовать себя частью Отечества, причастными к делу государственной важности — увековечению памяти погибших героев», — сказала Богатырева.

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