Глава Ингушетии помог поисковому отряду «Патриот» приобрести профессиональное оборудование
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов помог поисковому отряду «Патриот», руководителем которого является Юсуп Хаматханов, приобрести профессиональное оборудование для поисковой деятельности.
Средства на приобретение металлоискателей и других инструментов в размере 200 тысяч рублей были переданы председателем правительства республики Владимиром Сластениным.
Как рассказала газете «Ингушетия» начальник регионального штаба «Юнармии» Мадина Богатырева, детско-юношеское патриотическое движение плотно сотрудничает с поисковым отрядом «Патриот», так как ее заместители, оператор и инструктора штаба являются членами этого отряда и привлекают юнармейцев к поисковой деятельности.
«Поисковая работа дает возможность подросткам почувствовать себя частью Отечества, причастными к делу государственной важности — увековечению памяти погибших героев», — сказала Богатырева.