Коронавирус

Глава Ингушетии поручил Минздраву держать на контроле ситуацию с распространением «омикрона»

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поручил региональному Минздраву держать на контроле ситуацию с распространением нового штамма Covid-19 «омикрон», поскольку республика оказалась в числе 13 регионов, где он выявлен.

«В республике на сегодняшний день новый штамм выявлен у одного зараженного коронавирусной инфекцией. Перед министерством здравоохранения поставлена задача, привести в полную готовность все медучреждения к приему и лечению выявленных больных. Учитывая, что ситуация с распространением коронавируса в мире стремительно ухудшается, премьер-министр России Михаил Мишустин также призвал глав регионов быть готовыми к любому развитию событий», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

По информации Минздрава республики, в Ингушетии проводится своевременная вакцинация и ревакцинация (через 6 месяцев после предыдущей вакцинации или перенесенного заболевания) медицинских работников, населения возрастной категории 60 лет и старше. Амбулаторные службы готовы к возможным пиковым нагрузкам и лекарственному обеспечению пациентов. Организована также маршрутизация пациентов с признаками респираторной инфекции на амбулаторном этапе.

На случай всплеска количества зараженных новым штаммом коронавируса имеется достаточный запас коечного фонда для госпитализации больных.

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