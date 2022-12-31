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Глава Ингушетии поручил оперативно реагировать на обращения граждан в праздничные дни

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Оперативный штаб при правительстве Ингушетии с 31 декабря по 9 января 2023 года будет экстренно реагировать на обращения граждан по нарушениям в обеспечении бесперебойного электро-, газо- и водоснабжения.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Это номера телефонов «горячей линии»: 8 (8734) 55-14-23, 8 (928) 747-75-44, куда вы, жители республики, можете позвонить и сообщить о проблеме. Для оперативного реагирования на запросы населения в каждом муниципалитете подготовлены аварийные бригады, спецтехника и необходимый запас материалов и оборудования», — написал руководитель субъекта.

Он добавил, что перед министром энергетики и ЖКХ Ахметом Лолохоевым поставлена задача рассматривать каждое обращение жителей, в максимально короткие сроки устранять проблему и информировать об этом людей.

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